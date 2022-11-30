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Факти / Україна

Це написи з парканів та нужників: Данілов про істеричні заяви Медведєва щодо Patriot

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Олексій Данілов
Фото: УНІАН

Секретар РНБО Олексій Данілов прокоментував істеричні заяви заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва щодо планів Польщі передати Україні німецькі системи ПРО Patriot.

Він порівняв їх із написами з російських парканів та нужників, і вважає, що не варто цитувати цю маячню.

– Дивуюсь, коли цитують Медведєва. Це безглуздо й позбавлене сенсу. Думки, які в нього відсутні, і тексти, які він не писав. Чи є сенс поширювати надписи з російських парканів і московських нужників… Не варто змішувати політичні новини зі сферою клінічної психіатрії, – написав Данілов у Twitter.

 

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Напередодні Дмитро Медведєв сказав, що у разі постачання Україні комплексів Patriot вони стануть законною ціллю російської армії.

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