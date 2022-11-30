Це написи з парканів та нужників: Данілов про істеричні заяви Медведєва щодо Patriot
Секретар РНБО Олексій Данілов прокоментував істеричні заяви заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва щодо планів Польщі передати Україні німецькі системи ПРО Patriot.
Він порівняв їх із написами з російських парканів та нужників, і вважає, що не варто цитувати цю маячню.
– Дивуюсь, коли цитують Медведєва. Це безглуздо й позбавлене сенсу. Думки, які в нього відсутні, і тексти, які він не писав. Чи є сенс поширювати надписи з російських парканів і московських нужників… Не варто змішувати політичні новини зі сферою клінічної психіатрії, – написав Данілов у Twitter.
Дивуюсь, коли цитують медведєва, – це безглуздо й позбавлено сенсу. Думки, які в нього відсутні, і тексти, які він не писав. Чи є сенс поширювати надписи з російських парканів і московських нужників…Не варто змішувати політичні новини зі сферою клінічної психіатрії.
— Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) November 30, 2022
Напередодні Дмитро Медведєв сказав, що у разі постачання Україні комплексів Patriot вони стануть законною ціллю російської армії.