Це написи з парканів та нужників: Данілов про істеричні заяви Медведєва щодо Patriot

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Секретар РНБО Олексій Данілов прокоментував істеричні заяви заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва щодо планів Польщі передати Україні німецькі системи ПРО Patriot.

Він порівняв їх із написами з російських парканів та нужників, і вважає, що не варто цитувати цю маячню.

– Дивуюсь, коли цитують Медведєва. Це безглуздо й позбавлене сенсу. Думки, які в нього відсутні, і тексти, які він не писав. Чи є сенс поширювати надписи з російських парканів і московських нужників… Не варто змішувати політичні новини зі сферою клінічної психіатрії, – написав Данілов у Twitter.

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Дивуюсь, коли цитують медведєва, – це безглуздо й позбавлено сенсу. Думки, які в нього відсутні, і тексти, які він не писав. Чи є сенс поширювати надписи з російських парканів і московських нужників…Не варто змішувати політичні новини зі сферою клінічної психіатрії. — Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) November 30, 2022

Напередодні Дмитро Медведєв сказав, що у разі постачання Україні комплексів Patriot вони стануть законною ціллю російської армії.