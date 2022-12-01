Коли війна в Україні закінчиться: Зеленський назвав два варіанти

Листопад, 30 в 23:23

Президент України Володимир Зеленський на саміті NYT DealBook відповів на питання, коли закінчиться війна в Україні.

– Закінчиться тоді, коли ми переможемо або коли цього захоче Російська Федерація. Може так статися, що РФ захоче тільки тоді, коли відчуватиме, що вона слабка, перебуває в ізоляції та в неї немає партнерів, – зазначив президент під час відеозв’язку.

Також глава держави констатував: українці – реалісти й розуміють, що воюють із РФ, а на їхній території відбуваються наймасштабніші бойові дії з часів Другої світової. Вони супроводжуються воєнними злочинами: катуваннями, зґвалтуваннями, ракетними ударами по цивільних об’єктах та інфраструктурі.

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Саме тому, за його словами, такою важливою є підтримка України з боку партнерів і всього вільного світу.

Зеленський зазначив, що вартість цієї війни вимірюється найперше в життях українських громадян, які воюють за свободу й демократію не тільки в Україні, а й в усьому світі.

– Тому що, якщо Україна не витримає, ця війна розповзеться на інші території і, може, навіть на інші континенти, – наголосив президент.

Володимир Зеленський висловив переконання, що в питанні бізнес-відносин із РФ має бути спільна позиція світу, зокрема громадян, представників бізнесу, щодо обмежень контактів і можливостей для співпраці, адже тільки це може змусити росіян замислитися над політикою своєї держави.