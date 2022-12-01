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Факти / Україна

Коли війна в Україні закінчиться: Зеленський назвав два варіанти

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Коли війна в Україні закінчиться: Зеленський назвав два варіанти
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський на саміті NYT DealBook відповів на питання, коли закінчиться війна в Україні.

– Закінчиться тоді, коли ми переможемо або коли цього захоче Російська Федерація. Може так статися, що РФ захоче тільки тоді, коли відчуватиме, що вона слабка, перебуває в ізоляції та в неї немає партнерів, – зазначив президент під час відеозв’язку.

Також глава держави констатував: українці – реалісти й розуміють, що воюють із РФ, а на їхній території відбуваються наймасштабніші бойові дії з часів Другої світової. Вони супроводжуються воєнними злочинами: катуваннями, зґвалтуваннями, ракетними ударами по цивільних об’єктах та інфраструктурі.

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Саме тому, за його словами, такою важливою є підтримка України з боку партнерів і всього вільного світу.

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Зеленський зазначив, що вартість цієї війни вимірюється найперше в життях українських громадян, які воюють за свободу й демократію не тільки в Україні, а й в усьому світі.

– Тому що, якщо Україна не витримає, ця війна розповзеться на інші території і, може, навіть на інші континенти, – наголосив президент.

Володимир Зеленський висловив переконання, що в питанні бізнес-відносин із РФ має бути спільна позиція світу, зокрема громадян, представників бізнесу, щодо обмежень контактів і можливостей для співпраці, адже тільки це може змусити росіян замислитися над політикою своєї держави.

– Саме суспільство в Росії обирає собі політиків, лідерів. Вплив на президента Путіна має його суспільство. І якщо їм комфортно жити, якщо тривають стосунки інших держав з ними, якщо з їхнім бізнесом тривають відносини інших держав, то жодного дискомфорту вони не відчуватимуть, – сказав глава держави.

Джерело: Офіс президента
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