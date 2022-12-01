Листопад, 30 в 23:43

Під час другого дня візиту першої леді України Олени Зеленської до Великої Британії відбулась її зустріч з королем Сполученого Королівства Чарльзом III.

Як вона повідомила у своєму Telegram каналі, крім британського монарха, вона також мала зустріч з королевою-консортом Каміллою.

– Разом із Його Величністю Королем Чарльзом III зустрілися з українською громадою в Українському греко-католицькому соборі, що в серпні разом зі Спілкою українців у Великій Британії заснував унікальний хаб: The Ukrainian Welcome Centre. Тут допомагають визначитися з розміщенням, облаштуватися, налагодити зв’язки з громадою, підтримують і розраджують, – йдеться у повідомленні.

Вона нагадала, що відколи Росія перейшла до тактики енергетичного терору, українці вже розуміють, що ця зима буде найважчою за всі роки незалежності.

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– Тож я вдячна за те, що бодай частина українців, особливо літні люди, діти, мають змогу перечекати холодний сезон, не ризикуючи опинитися в умовах блекауту, – повідомила перша леді України.

Крім того, король Чарльз III та Олена Зеленська зустрілися з вимушеними переселенцями з України.

Олена Зеленська нагадала, що Україна регулярно отримує підтримку з боку Британії фактично за всіма гуманітарними напрямами. Серед цієї допомоги медичне обладнання, пожежні автівки та карети швидкої допомоги, а також відбудова інфраструктури, зокрема залізничної та енергетичної, та окрема британці допомагають підтримувати українських освітян.

Під час другого дня візиту у Британію дружина президента України також потрапила на прийом до королеви-консорта Сполученого Королівства Камілли, організованого з нагоди Дня боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок.

– Для мене почесне особисте знайомство з Її Величністю та можливість розповісти, що відбувалося й відбувається на наших територіях, тимчасово окупованих Росією, які жахливі злочини скоюють окупанти проти наших жінок і дітей, – написала перша леді.

Вона додала, що Україна готова зробити свій внесок у міжнародні зусилля, щоб запобігти насильству у конфліктах, із яким стикаються в усьому світі.

– На жаль, маємо болючий досвід у цьому питанні. Робимо все можливе, щоб гідно його здолати й не толерувати ніколи, – додала Зеленська.

Перша леді України також відвідала виставку Russian War Crimes, яку організували Фонд Віктора Пінчука та PinchukArtCentre у співпраці з Офісом президента України, Міністерством закордонних справ та іншими організаціями.

Подібна виставка раніше вже була представлена у Давосі, Брюсселі та Нью-Йорку, а тепер її організували в Лондоні. Виставка демонструє російські злочини, які були зроблені на території України після 24 лютого.

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Джерела: Олена Зеленська, Українська правда

Фото: Олена Зеленська