Посол України в ООН пропонує офіційно перейменувати Росію на Московію

Листопад, 30 в 7:50

Посол України в ООН Сергій Кислиця висловив думку, що Україна може ухвалити закон, за яким називатиме Росію Московією.

Про це Посол України в ООН написав у Twitter.

– Візьмемо Magyarország Угорщина (Укр); Hungary (Eng); Ungarn (Ger); Węgry (PL); Österreich – Austria (Eng); Rakúsko (Slovak) одним словом, хто як хоче, так і називає. То що нам – Кабміну, Верховній Раді – заважає повернути Московії її історичну назву, – пише Сергій Кислиця.

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