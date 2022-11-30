Посол України в ООН пропонує офіційно перейменувати Росію на Московію
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Посол України в ООН Сергій Кислиця висловив думку, що Україна може ухвалити закон, за яким називатиме Росію Московією.
Про це Посол України в ООН написав у Twitter.
– Візьмемо Magyarország Угорщина (Укр); Hungary (Eng); Ungarn (Ger); Węgry (PL); Österreich – Austria (Eng); Rakúsko (Slovak) одним словом, хто як хоче, так і називає.
То що нам – Кабміну, Верховній Раді – заважає повернути Московії її історичну назву, – пише Сергій Кислиця.
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Візьмемо Magyarország Угорщина (Укр); Hungary (Eng); Ungarn (Ger); Węgry (PL); Österreich - Austria (Eng); Rakúsko (Slovak) одним словом, хто як хоче так і називає. То що нам - КМУ, ВРУ - заважає повернути Московії її історичну назву. Нинішня все одне вкрадена. Чи ви підтримуєте?— Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) November 29, 2022