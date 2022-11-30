Листопад, 30 в 21:17

У грудні не варто очікувати падіння цін на такі види пального, як бензин, скраплений газ чи дизель.

З таким прогнозом виступив фінансовий аналітик Олексій Лупоносов.

За його словами, навряд чи в Україні настане паливна криза, хоча з такими тезами регулярно лунають заяви на території Російської Федерації.

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– На відміну від електрики, у нас ринок пального має європейську ціну. Навіть якщо будуть якісь негаразди в Україні, то ми купуємо ці види пального (газ, бензин. – Ред.) за європейськими цінами, і вони у нас з’являться, – каже експерт.

Олексій Лупоносов вважає, що за умов, якщо не враховувати подальші російські обстріли критичної інфраструктури, скраплений газ може мати тенденцію до зростання до січня в межах від 5% до 15%. На думку Лупоносова, це залежатиме від того, якою буде ціна на міжнародних ринках.

Що стосується інших видів пального, то їх може виникати певна нестача, оскільки через атаки РФ по енергетичній інфраструктурі в мережі немає електрики, що створює розриви в певних логістичних мережах, а такі електрогенераційні об’єкти, як ТЕС, використовують, зокрема, рідке паливо. Крім того, каже експерт, ціни на пальне можуть залежати від температури навколишнього середовища – чим вона нижче, тим будуть вище ціни на пальне.

Фінансовий аналітик Лупоносов прогнозує, що ціна на бензин А-95, якщо не враховувати додаткову ціну від брендів, у грудні може зрости на 2,5-3 грн, і складатиме, відповідно, 53 або 54 грн/л.

Стосовно автомобільного скрапленого газу, експерт вважає, що ріст ціни може перетнути межу у 30 грн, але більше ніж 32 грн він не коштуватиме.

– По скрапленому газу не більше 31, в діапазоні від 29,5 до 31,2 грн. Стосовно А-95, не брендових, а звичайних, то 52-53 грн/л. Що буде далі, складно сказати, бо я кажу про ситуацію, яка не враховує агресивні дії ворога, – заявив аналітик.

Лупоносов певен, що спадати ціна на пальне не буде, оскільки йдуть інфляційні процеси, які викликані передусім війною.

Раніше Міністерство економіки заявило, що Україні навряд чи загрожує дефіцит пального через масове використання генераторів під час відключення світла. Цю тезу згодом підтвердив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, який додав, що імпорт пального в останні місяці в Україну становив близько 700 тис. тонн щомісяця, що дозволяє забезпечити потреби споживачів.