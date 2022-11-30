У РФ для поповнення втрат заплановано достроковий випуск військових з вишів – Генштаб

Листопад, 30 в 19:24

У Росії з метою поповнення поточних втрат підрозділів армії у першому кварталі 2023 року заплановано достроковий випуск курсантів з вищих військових навчальних закладів.

Про це повідомляє Генеральний штаб.

Крім того, на території РФ тривають підготовчі заходи до проведення чергової хвилі мобілізації, запланованої на січень-лютий 2023 року.

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– У місті Хрустальний тимчасово окупованої території Луганської області російська окупаційна влада оголосила про завершення мобілізації. Разом з тим окупанти продовжують патрулювання міста, на виїздах із населеного пункту проводиться ретельна перевірка усіх бажаючих виїхати, – йдеться у зведенні штабу.

До речі, міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомляв, що окупанти не випускають чоловіків з Василівки на Запоріжжі.

Фото: сс