У РФ для поповнення втрат заплановано достроковий випуск військових з вишів – Генштаб
У Росії з метою поповнення поточних втрат підрозділів армії у першому кварталі 2023 року заплановано достроковий випуск курсантів з вищих військових навчальних закладів.
Про це повідомляє Генеральний штаб.
Крім того, на території РФ тривають підготовчі заходи до проведення чергової хвилі мобілізації, запланованої на січень-лютий 2023 року.
– У місті Хрустальний тимчасово окупованої території Луганської області російська окупаційна влада оголосила про завершення мобілізації. Разом з тим окупанти продовжують патрулювання міста, на виїздах із населеного пункту проводиться ретельна перевірка усіх бажаючих виїхати, – йдеться у зведенні штабу.
До речі, міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомляв, що окупанти не випускають чоловіків з Василівки на Запоріжжі.
Фото: сс