Листопад, 30 в 16:03

Військові ЗСУ продовжують проходити навчання на території Великої Британії. На кадрах Генштабу – наших хлопців тренують піхотинці Збройних сил Канади.

Зокрема йдеться про військових 3 батальйону Канадської легкої піхоти принцеси Патриції 1 Канадської механізованої бригадної групи 3 Канадської дивізії ЗС Канади та медперсонал підрозділу 1 Польової швидкої допомоги в рамках операції UNIFIER – UK.

Українські військові відпрацьовують патрулювання, відхід із бойовими діями, імітацію догляду за пораненими та евакуацію.

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– Навички, отримані у Великій Британії, допоможуть їм захищатися від триваючого незаконного вторгнення Росії в Україну, – кажуть в Генштабі ЗСУ.

Відхід з боями та догляд за пораненими: як канадські інструктори у Британії тренують військових ЗСУ / 3 фотографии

Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг, відвідавши центр програми підготовки українських військових Lydd Army Camp у Великій Британії, висловлював захоплення швидкістю та самовідданістю навчання наших солдатів.