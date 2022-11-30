Листопад, 30 в 19:59

США вважають, що війна Росії проти України триватиме усі зимові місяці. Також там не думають, що РФ припинить чи зменшить свої атаки на українську цивільну інфраструктуру.

Про це повідомив представник Ради національної безпеки при президенті США Джон Кірбі.

Він додав, що Росія не демонструє жодних ознак того, що вона припинить або уповільнить напади на цивільну інфраструктуру в Україні.

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Вашингтон також вважає, що військові дії в Україні триватимуть усі зимові місяці, проте ймовірні перерви, пов’язані з погодними умовами.

Нагадаємо, через удари РФ по інфраструктурі України, що відбулися 23 листопада, станом на ранок понеділка 28 листопада дефіцит потужності в енергосистемі становив 27%.

Аварійні відключення діяли у всій Україні.

Тим часом Оперативне командування Південь попередило про загрозу нової ракетної атаки росіян на критичну інфраструктуру країни.

До цього заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов заявив, що ЗСУ можуть повернутись у тимчасово окупований Крим до кінця грудня цього року. Війна ж, за його словами, може завершитись уже навесні 2023-го.