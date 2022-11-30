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Зеленська закликала Британію стати світовим лідером справедливості та сприяти створенню трибуналу над РФ

Олег Авєрін, журналіст розділу Lifestyle
олена зеленська
Фото: Офіс президента

Олена Зеленська виступила перед парламентом Сполученого Королівства, закликавши британський парламент і уряд стати лідером глобальних зусиль щодо створення спеціального трибуналу над Росією.

Перша леді України закликала британську владу сприяти ухваленню підготовленої Україною резолюції на Генеральній асамблеї ООН про створення спеціального трибуналу щодо злочинної агресії РФ проти України.

– Сьогодні я прошу вас – ні більше ні менше – стати світовим лідером справедливості. Для України, але й для світу! Бо справедливість потрібна не лише нам і всім нашим постраждалим. Вона потрібна, щоб світ продовжував жити відповідно до цінностей гуманізму, а не права сильного, як хотів би загарбник. Справедливість потрібна, щоб вижив увесь світ, – сказала Олена Зеленська.

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Джерело: Офіс президента
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