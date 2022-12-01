Чи допоможе росіянам “Генерал Мороз” на війні в Україні: оцінка експерта

Грудень, 01 в 13:10

Військовий експерт Сергій Грабський оцінив готовність російської армії до бойових дій в умовах зими та розповів, чому так званий “Генерал Мороз” не допоможе окупантам на війні в Україні.

Так, Грабський наголосив, що ситуація під Бахмутом залишається дуже складною.

Він зазначив, що противник попри втрати, намагається пробитися у напрямку міста і здійснює його флангове охоплення, прориваючись у районі Озерянівки та Курдюмівки, у такий спосіб створюючи передумови для, як вони думають, можливості оточення Бахмута та створення проблем у районі Торецька, де наші війська також тримають оборону.

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– Втрати, яких зазнає противник – дуже суттєві. А тому можна говорити про те, що ті оперативні преференції, які він отримує, порівняно з втратами, є абсолютно невисокими. Але супротивник наполегливо лізе вперед. Бої продовжуються, обстріли продовжуються, ситуація продовжує бути дуже напруженою на цій ділянці, – повідомив експерт.

Він пояснив, що те, що противник поставив собі за мету пробитися в Бахмут і взяти місто, призводить до колосальних втрат російської армії та відчайдушних бойових дій, які ведуться на цьому напрямку.

Проте до війни у ​​зимових умовах, за словами Грабського, росіяни підготовлені слабо.

– Легенда про “Генерала Мороза” – це завжди була лише легенда російської армії. Тому що вона так само страждала від небойових втрат внаслідок холодів. На Донбасі на сьогодні українська армія, яка вісім років безперервно воює, і бійці, які пройшли через численні ротації та мають досвід ведення боїв у зимових умовах, об’єктивно краще укомплектована, – повідомив експерт.

Грабський додав, що в комплектації наших військових також є проблеми, проте росіяни мають їх більше.

– Тому для росіян ситуація буде досить складною: без можливості маневрувати, без достатніх запасів, які б забезпечили продовження бойових дій у зимовий період – вони перебувають у більш важкому становищі. Через тиждень-другий побачимо, до чого це призведе, – сказав він.

Експерт уточнив, що порівняно з першими хвилями мобілізованих РФ провела роботу, завдяки якій нові вступники підготовлені до бойових дій краще. Проте про готовність російської армії до операцій взимку годі й говорити. Вони набагато слабше забезпечені та підготовлені. Проте оборону тримати зможуть.

Що ж до боєприпасів у росіян, то, за оцінками Грабського, радянські запаси – колосальні, йдеться про тонни, проте рівень їхньої боєготовності різний.

Крім того, той інтенсивний вогонь, який окупанти ведуть по наших позиціях, призводить до зношування артилерійських стволів. Це вагомий недолік, виникає необхідність заміни, ремонту та відновлення артилерійського парку, який лімітований.