Декомунізація в дії. На Хмельниччині демонтують пам’ятник Островському, а на Одещині – Суворову
У місті Шепетівка на Хмельниччині демонтують пам’ятник радянському письменнику Миколі Островському, а в Ізмаїлі Одеської області – Олександру Суворову.
Про це в Telegram повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій.
– Нації, які забувають про своє минуле, не мають майбутнього. Тому нашу історію пам’ятаємо, робимо висновки, але символів комуністичного минулого позбуваємося, – зазначив він.
А у місті Ізмаїл на Одещині 1 грудня розпочали демонтаж пам’ятника Олександру Суворову.
Раніше Ізмаїльська міська рада постановила, що монумент поки що перемістять за межі громадського простору – до підприємства Ізмаїльське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства. До цього туди перевезли пам’ятник Леніну.
Довідка. Микола Островський — радянський письменник; учасник встановлення радянської влади в Україні та боротьби з повстанським рухом.
Він відомий своїми романами Як гартувалася сталь та Народжені бурею, які критикують за антиукраїнське зображення борців за незалежність України під час радянсько-української війни 1917-1921 років.
Фото: Юг.Today
Джерело: Юг.Today