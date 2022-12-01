Декомунізація в дії. На Хмельниччині демонтують пам’ятник Островському, а на Одещині – Суворову

Грудень, 01 в 17:11

У місті Шепетівка на Хмельниччині демонтують пам’ятник радянському письменнику Миколі Островському, а в Ізмаїлі Одеської області – Олександру Суворову.

Про це в Telegram повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій.

– Нації, які забувають про своє минуле, не мають майбутнього. Тому нашу історію пам’ятаємо, робимо висновки, але символів комуністичного минулого позбуваємося, – зазначив він.

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А у місті Ізмаїл на Одещині 1 грудня розпочали демонтаж пам’ятника Олександру Суворову.

Раніше Ізмаїльська міська рада постановила, що монумент поки що перемістять за межі громадського простору – до підприємства Ізмаїльське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства. До цього туди перевезли пам’ятник Леніну.

Довідка. Микола Островський — радянський письменник; учасник встановлення радянської влади в Україні та боротьби з повстанським рухом. Він відомий своїми романами Як гартувалася сталь та Народжені бурею, які критикують за антиукраїнське зображення борців за незалежність України під час радянсько-української війни 1917-1921 років.

Фото: Юг.Today

Джерело: Юг.Today