Грудень, 01 в 18:51

У країни-агресора РФ немає шансів занурити Україну в суцільну темряву, спровокувавши блекаут в енергетичній системі.

Таке переконання висловив генеральний директор компанії ДТЕК Максим Тімченко, виступаючи на Київському безпековому форумі.

– Ми більш ніж упевнені, особливо після останньої атаки минулого тижня, що у Росії немає шансів на те, щоб занурити Україну в темряву, – наголосив Тімченко.

За його словами, сьогодні в енергосистемі України все ще є дефіцит енергогенерації. А основна проблема полягає в передачі електрики від місця генерації до споживачів через підстанції та трансформатори, оскільки нашій державі необхідне спеціалізоване обладнання.

Зараз дивляться

Водночас Тімченко запевнив, що в компанії готові до наступних атак РФ. Він додав, що жодна енергетична система в світі, подібна до української, ніколи не зазнавала таких пошкоджень, як наша минулого тижня.

Тімченко зазначив, що після масованого ракетного удару РФ 23 листопада в деяких регіонах енергетики змогли відновити електропостачання за декілька годин, а в інших – протягом кількох днів.

– Це означає, що ми знаємо, як долати такі складні ситуації, – запевнив Тімченко.

Він додав, що українські фахівці застосовують технічну креативність під час відновлення енергосистеми, щоб з’єднувати різні її частини.

Тімченко уточнив, що ворога недооцінювати не варто, оскільки він знає слабкі місця енергетичної системи України.

– Але в них немає шансу занурити всю країну в загальнонаціональний блекаут. Це неможливо, – заявив він.

Тімченко поінформував, що енергетики очікують необхідне обладнання від країн-партнерів, і деяке вже на шляху в Україну.

Як зазначали в українській розвідці, для підготовки до чергового масованого ракетного удару по Україні РФ знадобиться щонайменше тиждень.

Попередня така атака відбулася 23 листопада. Було завдано значних пошкоджень енергетичній інфраструктурі України, по всій країні були запроваджені аварійні відключення світла.

Джерело: Київський безпековий форум