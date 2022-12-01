Грудень, 01 в 13:45

Керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил охорони та оборони півдня Наталія Гуменюк повідомляє, що зменшення застосування росіянами іранських дронів-камікадзе Shahed-136 може свідчити про закінчення запасів, а також – про зміну тактики їхнього використання.

Про це вона сказала у четвер, 1 грудня, в ефірі національного телемарафону.

– Останнім часом ми спостерігаємо, що атака безпілотниками-камікадзе здійснюється, але набагато рідше, зокрема, це Ланцети російського виробництва. Те, що вони наразі не використовують Шахеди, яких у них було на початку дуже багато, може свідчити як про закінчення запасів, так і про те, що змінюється тактика, а також і про вивчення нюансів їхньої маневреності в нових погодних умовах, – розповіла вона.

Також Гуменюк нагадала, що ЗСУ вдарили по пункту підготовки управління дронами, під час чого були ліквідовані іранські інструктори.

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Вона додала, що українські військові уважно спостерігатимуть за зміною ситуації щодо застосування Шахедів.

Раніше повідомлялось, що Росія активно застосовує іранські безпілотники Shahed-136 задля ударів по українських містах та об’єктах критичної інфраструктури.

ЗМІ пишуть, що РФ домовилась з Іраном про виробництво цих дронів на її території.