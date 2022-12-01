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Факти / Україна

Хочуть повторити той самий трюк, що й з Сєвєродонецьком: Арестович про плани окупантів щодо Бахмута

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Олексій Арестович

Російські військові планують повторити з Бахмутом Донецької області той самий трюк, що й із Сєвєродонецьком, відрізавши його від траси.

Про це в ефірі Фейгін LIVE заявив радник Офісу президента Олексій Арестович.

– Росіяни хочуть вийти на захід від Бахмута і сподіваються перерізати трасу Костянтинівка-Бахмут, щоб оточити місто, – сказав Арестович.

Він наголосив, що росіяни таким чином хочуть змусити ЗСУ залишити місто, проте Арестович переконаний, що це – неможливо.

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– Здається мені, що чекає на них одне з найбільших розчарувань у житті, для багатьох – останнє, – говорить він.

Раніше Факти ICTV писали, як ЗСУ вдається тримати оборону Бахмута та який вигляд має місто.

 

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