Грудень, 01 в 12:13

Ситуація з енергопостачанням у Києві потроху стабілізується, але екстрені відключення ще тривають. Як швидко столиця повернеться до графіків планових відключень – залежить від киян.

За словами генерального директора енергокомпанії YASNO Сергія Коваленка, 29 листопада жителі столиці залишалися без електроенергії на понад 9 годин, 30 листопада – вже на 7.

У Київський міський військовий адміністрації повідомляють, що в будинках, під’єднаних до однієї мережі з об’єктами критичної інфраструктури, також будуть застосовуватися відключення.

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За можливості енергетики перепід’єднуватимуть ці будинки на іншу лінію, яка вимикається. У КМВА зазначають, що раніше таких будинків у Києві було 2000, зараз – 745.

Якщо ж будівлю неможливо під’єднати до іншої лінії, її вимикатимуть працівники ОСББ чи ЖЕКу вручну.

– Шановні мешканці столиці! Зауважуємо, що ваше свідоме споживання електроенергії прискорить повернення стабілізаційних графіків, – зазначили у КМВА.

У міській військовій адміністрації наголошують, що після екстреного відключення не можна вмикати багато електроприладів. Миттєве пікове навантаження негативно впливає на енергосистему, а тому це призводитиме до нових екстрених відключень.

– Заощадливе та сумлінне споживання допоможе скоротити час відключень та швидше відновити повноцінне електропостачання, – наголосили у КМВА.

Нагадаємо, Росія 23 листопада здійснила чергову масовану атаку на енергооб’єкти України. Через це аварійно зупинилися всі чотири українські атомні електростанції, виник дефіцит у мережі. У всіх регіонах почали застосовуватися аварійні відключення електроенергії.

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Джерело: КМВА