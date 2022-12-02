Грудень, 01 в 22:55

Російський окупант скаржиться на погані умови служби та розповідає про губернатора свого регіону, який забрав солдатів завдяки бунту їхніх жінок, про п’янство та постріли в спину своїх же солдатів.

Про це йдеться у черговому перехопленні Головного управління розвідки МОУ.

Росіянин жаліється своїй співрозмовниці на техніку ЗС РФ, яка перебуває в занедбаному стані та не працює.

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– Зараз до КАМАЗу пішли, у нас КАМАЗ зламався, а тут (теж, – Ред.) КАМАЗ якийсь зламаний був. Усі промокли, почали повертатись, і як почали х***ити (обстрілювати, – Ред.) по полю, по нас, – каже він.

Він також розповів про інших російських військових, які не отримують допомоги від держави.

– Губернатор Володимиру приїжджав. Там дружини у Володимирі бунт підняли, бо невідомо наскільки солдатів привезли, записали звернення “чому гуманітарка не доходить до людей”, — жаліється росіянин.

За його словами, російські військові з 7-ї роти скинули свою зброю і пішки почали повертатись до території Росії, аби дійти до військової прокуратури РФ.

– Вони сім днів нічого не їли: ні води не привозили, ні їжі. Вони прийшли до нас, ми хоча б напоїли, нагодували, – розповідає він.

При цьому окупант допускає, що при поверненні їх можуть розстріляти свої ж росіяни.

– Чи то від своїх тікати, чи то від чужих тікати, – резюмує росіянин.

В іншому перехопленні ГУР російські окупанти жаліються, що не хочуть воювати, і скаржаться на погане забезпечення та своє командування.

Джерело: ГУР