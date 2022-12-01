Грудень, 01 в 20:00

Верховна Рада в першому читанні ухвалила урядовий проєкт, яким пропонується запровадити випробування при прийнятті на військову службу за контрактом.

За проєкт Закону Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих питань виконання військового обов’язку та проходження військової служби (№8169) проголосував 261 народний депутат.

У пояснювальній записці до законопроєкту пропонується удосконалити вже наявні закони про військову службу.

Зараз дивляться

Так, проєкт передбачає удосконалення положень щодо визначення співвідношення військових звань сержантського складу, а також унормування можливості зарахування строку вислуги років у військовому званні, яке було присвоєно рядовим, сержантам і старшинському складу, до проведення встановленої законом переатестації, для отримання чергового оновленого військового звання.

Зокрема, законопроєктом передбачається врегулювання деяких норм щодо встановлення, зміни або припинення правових відносин між державою та громадянами України в питаннях виконання останніми військового обов’язку. Це стосується, крім іншого, пов’язаних із підготовкою громадян до військової служби, їх припискою до призовних дільниць, призовом на військову службу та проходженням ними строкової військової служби.

Також передбачено запровадження випробувань при прийнятті на військову службу за контрактом та встановлення строків проходження військової служби за контрактом від одного до 10 років шляхом виключення відповідного положення щодо 6-місячного строку.

Військовослужбовці, яких визнано такими, що успішно пройшли випробування, продовжують проходження військової служби за контрактом відповідно у ЗСУ або інших військових формуваннях.