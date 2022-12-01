Грудень, 01 в 8:38

Українців просять не поширювати інформацію із Telegram-каналів та слухати експертів, які говорять про нові масовані ракетні удари по Україні. Варто довіряти лише офіційним джерелам, наприклад, Генеральному штабу ЗСУ.

Про нові атаки населення обов’язково попередять.

Про це в ефірі телемарафону повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.

Зараз дивляться

За його словами, треба дуже обережно ставитися та аналізувати інформації, яку розповсюджують про можливі російські ракетні удари.

Данілов наголосив, що Росія величезними об’ємами вкидає інформацію в наш інформаційний простір. І тому треба дуже обережно слухати те, що говорять деякі експерти з екранів телевізорів.

– Коли буде ракетний обстріл – влада обов’язково про це попередить, – наголосив Данілов.

Щодо повторних ударів по енергосистемі України, то секретар РНБО нагадав, що Росія намагається знищити її останні півтора-два місяці. За його словами, єдина енергетична система дісталася Україні як спадок від Радянського Союзу. Проте енергетики роблять усе можливе, щоб у кожного українця було світло.

– Чи будуть атаки? Так, вони будуть! Чи витримає енергосистема? Ми робимо все, щоб вона обов’язково витримала. На превеликий жаль, ми не можемо забезпечити 100-відсоткове збиття цих ракет, – наголосив Данілов.

Проте він зауважив, що майстерність та ефективність нашої ППО за час війни значно зросла. Якщо на початку вдавалося збивати 20-30% ракет, то на сьогодні цей показник піднявся до 85-90%.

– Наші люди витримають все, – наголосив секретар РНБО.

Раніше Олексій Данілов заявив, що найкраще рішення, яке допоможе розв’язати проблему з електропостачанням, – це передача Україні ракет дальністю понад 800 км.