РФ робить вкиди в інфопростір: Данілов про можливі ракетні атаки на енергосистему
Українців просять не поширювати інформацію із Telegram-каналів та слухати експертів, які говорять про нові масовані ракетні удари по Україні. Варто довіряти лише офіційним джерелам, наприклад, Генеральному штабу ЗСУ.
Про нові атаки населення обов’язково попередять.
Про це в ефірі телемарафону повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.
За його словами, треба дуже обережно ставитися та аналізувати інформації, яку розповсюджують про можливі російські ракетні удари.
Данілов наголосив, що Росія величезними об’ємами вкидає інформацію в наш інформаційний простір. І тому треба дуже обережно слухати те, що говорять деякі експерти з екранів телевізорів.
– Коли буде ракетний обстріл – влада обов’язково про це попередить, – наголосив Данілов.
Щодо повторних ударів по енергосистемі України, то секретар РНБО нагадав, що Росія намагається знищити її останні півтора-два місяці. За його словами, єдина енергетична система дісталася Україні як спадок від Радянського Союзу. Проте енергетики роблять усе можливе, щоб у кожного українця було світло.
– Чи будуть атаки? Так, вони будуть! Чи витримає енергосистема? Ми робимо все, щоб вона обов’язково витримала. На превеликий жаль, ми не можемо забезпечити 100-відсоткове збиття цих ракет, – наголосив Данілов.
Проте він зауважив, що майстерність та ефективність нашої ППО за час війни значно зросла. Якщо на початку вдавалося збивати 20-30% ракет, то на сьогодні цей показник піднявся до 85-90%.
– Наші люди витримають все, – наголосив секретар РНБО.
Раніше Олексій Данілов заявив, що найкраще рішення, яке допоможе розв’язати проблему з електропостачанням, – це передача Україні ракет дальністю понад 800 км.