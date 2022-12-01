Грудень, 01 в 21:35

У місті Херсон, нещодавно звільненому від російських окупаційних військ, відновлюють теплопостачання.

Про це поінформував голова правління НАК Нафтогаз України Олексій Чернишов.

– У домівки херсонців повертається тепло! Кожну зміну наші бригади працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути теплопостачання мешканцям міста, – зазначив він.

Чернишов нагадав, що фахівці постійно ризикують своїм життям, оскільки об’єкти енергетичної інфраструктури перебувають під прицілом ворога.

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У Нафтогазі сподіваються, що обігрів будинків херсонців розпочнеться вже найближчим часом.

– Попри всі перешкоди, сподіваємося найближчим часом заповнити мережі теплоносієм і розпочати обігрів будинків, – заявив Чернишов.

Варто зазначити, що 26 листопада до звільненого Херсону подали електроенергію. Станом на 1 грудня місто забезпечене електрикою на 65%. Тривають роботи з підключення води та теплопостачання.

Зранку 1 грудня в Херсоні зникла напруга в електромережах через російські обстріли, однак енергетики відновили електропостачання.

Як відомо, після звільнення Херсону війська РФ практично щодня його обстрілюють. Внаслідок цього гинуть та зазнають поранень місцеві мешканці.

Уряд України запропонував херсонцям евакуюватися на зимовий період до безпечніших областей нашої країни.

Джерело: Facebook-сторінка Олексія Чернишова