Грудень, 01 в 8:31

Із 1 грудня буде проведено перерахунки пенсій у зв’язку з підвищенням прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, з 2 027 грн до 2 093 грн (стаття 7 закону України Про Державний бюджет України на 2022 рік), як йдеться в повідомленні ПФУ.

Крім того, непрацюючим особам з повним страховим стажем (30 років для жінок і 35 років для чоловіків) віком до 70 років встановлюється мінімальний розмір пенсійних виплат на рівні 2 500 грн або пропорційно наявному страховому стажу, з огляду на розмір 2500 грн.

Також з огляду на зміну показника середньої заробітної плати будуть збільшені пенсії з інвалідності та у зв’язку із втратою годувальника учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та непрацездатним членам їхніх сімей.

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У ПФУ наголошують, що всі перерахунки пенсій будуть проведені автоматично, без додаткових звернень пенсіонерів. Виплата пенсій в перерахованих розмірах буде проводитись з грудня у встановлені пенсіонерам дати виплати.