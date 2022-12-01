В Україну вже повернули 1 319 людей – Зеленський

Грудень, 01 в 17:44

Україна під час обмінів полоненими повернула додому загалом 1 319 людей.

Ці слова президента України Володимира Зеленського передав у Facebook речник голови держави Сергій Никифоров.

– Президент України: Не зупинимося, доки не повернемо всіх наших людей. Після сьогоднішнього обміну вдома вже 1 319 героїв. Вдячний всій команді! Молодці! – написав він.

Нагадаємо, що сьогодні, 1 грудня, у рамках чергового великого обміну полоненими звільнили 50 захисників України. А п’ятьма днями раніше до України в рамках обміну полоненими повернули 12 людей, серед яких не тільки військові, але й троє цивільних.