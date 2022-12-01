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Факти / Україна

Як РФ проводить дорозвідку цілей для ракетних ударів, пояснили у Повітряних силах ЗСУ

Валентина Летяк, редакторка стрічки
ракети
Фото: Depositphotos

осія комплексно проводить дорозвідку цілей для нових ударів по інфраструктурі, зокрема активно моніторить українські соцмережі, заявив в ефірі телемарафону речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

– У них є серйозна армія моніторників, яка постійно вивчає передусім те, що пишуть українці у своїх соцмережах. Тому завжди інформаційна гігієна в різних її проявах повинна бути у нас. Ворог справді читає коментарі, дивиться Telegram-канали різних діячів і пересічних громадян, – пояснив він.

За його словами, в арсеналі ворога також космічна розвідка та розвідка за допомогою безпілотників.

– Ну і, безумовно, це агентура, яка є в Україні, – додав речник Повітряних сил ЗСУ.

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Напередодні представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький заявив, що зараз ворог здійснює дорозвідку об’єктів, які вже атакував, а також вивчає райони та цілі, по яких планує вдарити.

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