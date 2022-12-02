Грудень, 02 в 1:34

Майже третина російських мобілізованих гинуть на фронті в Україні від “дружнього вогню”. Тобто по них відкривають вогонь свої ж війська.

Про це розповів радник Офісу президента України Олексій Арестович в ефірі Фейгин Live.

– У російських “мобіків”, за нашими даними, близько 30% втрат – це втрати від “дружнього вогню”. Вони цілі не розрізняють у бою, куди стріляти та як. Вони не можуть свого бійця за характером його дій, уніформою відрізнити в стресових обставинах від бійця армії противника. Вони елементарного не вивчили, позицію зайняти не можуть, – зазначив Арестович.

Він наголосив, що російські мобілізовані не здатні захопити ті чи інші позиції або населені пункти, оскільки це дуже складне військове завдання. За словами Арестовича, вони можуть здійснювати лише дуже прості види бойових дій: лобовий наступ чи оборону.

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Арестович пояснив, що для нормальної підготовки підрозділу з 400 осіб потрібно до чотирьох місяців.

– Після двох тижнів підготовки на полігоні чи одного тижня вони в принципі не здатні ні на що. Лише сидіти в окопі й стріляти в бік чи просто йти, поки їх не вбили, – додав він.

Арестович уточнив, що російське командування особливо не розраховує на мобілізованих, а кидає їх масово на передову як гарматне м’ясо.

Днями в Генеральному штабі ЗСУ поінформували, що в Росії та на окупованих територіях України 10 грудня розпочнеться нова хвиля мобілізації.

Крім того, в РФ з метою поповнення втрат армії у першому кварталі 2023 року заплановано достроковий випуск курсантів з вищих військових навчальних закладів.

Джерело: Фейгин Live

Фото: ГУР Міноборони України