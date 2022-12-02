Грудень, 02 в 16:34

Країни Заходу можуть змусити РФ припинити масовані ракетні удари по території України. Таким важелем тиску могло б стати відключення всіх російських банків від міжнародної міжбанківської системи SWIFT.

Про це розповів експосол США в Україні, директор Євразійського центру Атлантичної ради Джон Гербст в інтерв’ю агентству Укрінформ.

Він нагадав, що кілька банків РФ досі мають доступ до системи SWIFT, а тому ця санкція є недостатньо ефективною.

Зараз дивляться

– Я думаю, що гарно було б усунути прогалини у санкціях, пов’язаних із припиненням доступу (банків РФ, – Ред.) до системи SWIFT. Або ж, можливо, треба зробити це таким чином, щоб переконати наших союзників дати Москві два-чотири тижні, щоби вона припинила атаки на українську інфраструктуру, перш ніж ухвалити рішення про усунення цих прогалин. Те, що я пропоную, стало би колосальним обмеженням, – наголосив Гербст.

Посол уточнив, що ще одним ефективним інструментом впливу на Москву могло б стати додаткове заморожування російських активів.

Водночас Гербст зазначив, що Вашингтон не поспішає визнавати Росію країною-спонсором тероризму. Експосол пояснив, що тоді США доведеться припинити будь-які дипломатичні відносини з Москвою, і “все може дуже ускладнитися”. На думку дипломата, статус країни-терориста для РФ не є зараз найбільш ефективним заходом.

– Я не вважаю це найважливішим, що може допомогти отримати перемогу над Росією. Як на мене, я би краще віддав перевагу тому, щоби виключити їх із системи SWIFT, і давайте вже переходити до арешту їхніх активів, – пояснив Гербст.

Як відомо, остання масована ракетна атака РФ на енергосистему України відбулася 23 листопада. Наразі ж і в Збройних силах України, і західні експерти попереджають про загрозу нового удару.

Як зазначили в Оперативному командуванні Південь, імовірність такого удару окупантів висока, і він може бути дуже масованим.