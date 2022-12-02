Грудень, 02 в 18:13

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що російські незграби-пранкери писали йому, намагаючись видати себе за маршалка Сенату Польщі Томаша Гродзького.

– Дякувати богу, я маю особисті контакти і змогу спілкуватися з лідерами багатьох держав. Тому з Томашем Гродзьким ми просто посміхнулися намаганням ”недалеких” пранкерів видати себе за європейських політиків, – розповів Руслан Стефанчук.

Він додав, що це вже набуває рис ”нової епідемії”, про яку має знати світ. За його словами, це потребує усвідомлення і має бути високий рівень інформаційної гігієни.

– Отже, простий алгоритм: якщо від мого імені з фальшивого аккаунту з моїм фото надходить повідомлення – це фейк, – резюмував голова ВР.

Стефанчук наголосив, що і українські, і європейські політики знають формат його спілкування, а також позицію щодо головних подій та рішень України.

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– Пранкерство – це елемент гібридної війни та ще один спосіб жалюгідної російської пропаганди. Але і тут вони недолугі незграби, як і у всьому іншому, – зауважив Руслан Стефанчук.