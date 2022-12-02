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Факти / Україна

Стефанчук розповів про незграбну спробу пранкерів РФ видати себе за маршалка Сенату Польщі

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Стефанчук розповів про незграбну спробу пранкерів РФ видати себе за маршалка Сенату Польщі

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що російські незграби-пранкери писали йому, намагаючись видати себе за маршалка Сенату Польщі Томаша Гродзького.

– Дякувати богу, я маю особисті контакти і змогу спілкуватися з лідерами багатьох держав. Тому з Томашем Гродзьким ми просто посміхнулися намаганням ”недалеких” пранкерів видати себе за європейських політиків, – розповів Руслан Стефанчук.

Він додав, що це вже набуває рис ”нової епідемії”, про яку має знати світ. За його словами, це потребує усвідомлення і має бути високий рівень інформаційної гігієни.

– Отже, простий алгоритм: якщо від мого імені з фальшивого аккаунту з моїм фото надходить повідомлення – це фейк, – резюмував голова ВР.

Стефанчук наголосив, що і українські, і європейські політики знають формат його спілкування, а також позицію щодо головних подій та рішень України.

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– Пранкерство – це елемент гібридної війни та ще один спосіб жалюгідної російської пропаганди. Але і тут вони недолугі незграби, як і у всьому іншому, – зауважив Руслан Стефанчук.

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