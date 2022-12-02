У світі багато неосвічених людей: астронавт Скотт Келлі про тих, хто плутає Україну з РФ

Грудень, 02 в 14:40

Американський астронавт Скотт Келлі розповів в інтерв’ю шеф-редактору та ведучій програми Факти на ICTV Олені Фроляк про те, чому деякі люди плутають Україну з Росією, та поділився своїм найбільшим враженням від нашої країни.

– У світі багато неосвічених людей, багато необізнаних. Якщо ви їх спитаєте, де Африка, вони вам покажуть на Південну Америку. Так само багато людей не знали, де знаходиться Україна. Але тепер вони це знають точно. Є багато ефектів, які спричинила ця війна, один із них – те, що ти дізнаєшся більше про країну, про яку раніше багато чого не знав і не чув так багато, – пояснив Келлі.

Він зазначив, що Україна та українці надихають його.

– Моє найбільше враження від України в тому, що, незважаючи на усі труднощі та виклики, війну, смерті та розруху, які принесла Росія, ваші люди сильні, міцні, згуртовані і абсолютно переконані у своїй перемозі. Ви мене надихаєте, – резюмував астронавт.