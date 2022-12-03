Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

У Запоріжжі чутно вибухи – оголошена повітряна тривога

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Потребує перевірки
Вибух
Фото: Depositphotos

Ввечері 2 грудня у Запоріжжі пролунали вибухи.

Про це повідомили місцеві жителі, офіційного підтвердження наразі немає.

На території області з 22:51 оголошена повітряна тривога.

Зараз дивляться

Зазначимо, що сьогодні вночі російські війська атакували Запоріжжя та передмістя обласного центру.

Дві ворожі ракети поцілили в одне з підприємств міста, внаслідок чого спалахнула пожежа. Ще одна ракета влучила в будівлю сільської ради одного з сіл Запорізького району.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 282-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Читайте
Росіяни відступають із Запоріжжя через неможливість захистити важливі об’єкти – ISW

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка