У Запоріжжі чутно вибухи – оголошена повітряна тривога
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Ввечері 2 грудня у Запоріжжі пролунали вибухи.
Про це повідомили місцеві жителі, офіційного підтвердження наразі немає.
На території області з 22:51 оголошена повітряна тривога.
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Зазначимо, що сьогодні вночі російські війська атакували Запоріжжя та передмістя обласного центру.
Дві ворожі ракети поцілили в одне з підприємств міста, внаслідок чого спалахнула пожежа. Ще одна ракета влучила в будівлю сільської ради одного з сіл Запорізького району.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 282-гу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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