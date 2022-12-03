Грудень, 02 в 22:59

Ввечері 2 грудня у Запоріжжі пролунали вибухи.

Про це повідомили місцеві жителі, офіційного підтвердження наразі немає.

На території області з 22:51 оголошена повітряна тривога.

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Зазначимо, що сьогодні вночі російські війська атакували Запоріжжя та передмістя обласного центру.

Дві ворожі ракети поцілили в одне з підприємств міста, внаслідок чого спалахнула пожежа. Ще одна ракета влучила в будівлю сільської ради одного з сіл Запорізького району.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 282-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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