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Факти / Україна

В Одесі пролунав вибух: 8 постраждалих, серед яких 5 поліцейських

Валентина Чорна, редакторка стрічки
вибух в Одесі

У п’ятницю, 2 грудня, внаслідок вибуху гранати в Одесі постраждали вісім осіб, зокрема п’ятеро правоохоронців.

За даними видання Думська, вибух прогримів у другій половині дня на парковці адмінбудівлі Головного управління ДСНС України в Одеській області, що на Прохоровській вулиці.

Як повідомили у поліції, що під час патрулювання поліцейські зупинили автомобіль Dodge. У багажнику вони побачили вибуховий пристрій, тому викликали слідчо-оперативну групу.

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Коли та прибула, предмет вибухнув. Внаслідок інциденту постраждало п’ятеро правоохоронців і троє цивільних.

Джерела Суспільного у правоохоронних органах уточнили, що серед травмованих є поліцейські з переломом і пораненням уламками. Два співробітники у тяжкому стані.

Головний лікар Одеської міської лікарні №11 Микола Турчин повідомив, що у частини поранених, яких доставили до закладу, від вибуху гранати травми ніг середньої тяжкості. Зараз їх обстежують.

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ДжерелоДумськаСуспільне

Фото: Думська

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