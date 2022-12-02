Грудень, 02 в 11:58

Збройні сили України мають значно більше шансів розвинути наступ під час зимового періоду, ніж російські окупаційні війська.

Прогноз щодо розвитку ситуації на фронті в Україні взимку озвучив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

За його словами, зима може створити на фронті як додаткові загрози, так і можливості. Останніми пробуватимуть скористатися і ЗСУ, і російські окупанти.

Зараз дивляться

– Але Україна має перевагу: українці воюють за свою землю. Вони знають її, знають свої можливості, знають, як воювати, вміють воювати. Я думаю, що якщо зіставляти з агресором українські можливості, то в українців шансів розвинути наступ саме взимку набагато більше, ніж у агресора, – наголосив Анушаускас.

Він запевнив, що в 2023 році країни НАТО нададуть українським військовим ще більш потужне озброєння.

За словами міністра, Литва збирається поставити дрони та іншу допомогу.

– Ми думаємо, як можна було б використати нашу оборонну промисловість, яка, можливо, невелика, але все одно дещо може. Оптика, лазерні приціли, ті ж дрони розвідувальні і так далі, тобто те, що виробляється саме у нас. Деякі технологічні розробки у нас передові, наприклад, лазерні системи, тепловізори. Вони дають перевагу в бою, – розповів Анушаускас.

Він додав, що українські сили спецпризначення використовують таке обладнання, і воно дійсно дає перевагу на фронті.

Нещодавно міністр оборони США Ллойд Остін заявляв, що Україна зараз перебуває в значно кращому стані, ніж РФ, щоб продовжувати бойові дії взимку.

А міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню висловив думку, що армія РФ взимку може змістити акцент із наземних операцій на авіаудари по Україні.