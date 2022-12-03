Грудень, 03 в 17:29

Російське військове командування приховує реальні розміри втрат у повномасштабній війні проти України. Зокрема, озвучуються фейкові причини загибелі нещодавно мобілізованих окупантів перед новою хвилею мобілізації. Так у РФ намагаються запобігти бунтам в армії.

Про це поінформували в Службі безпеки України, оприлюднивши перехоплення розмови одного з окупантів із дружиною.

Жінка розповіла мобілізованому чоловікові, який воює на Донецькому напрямку, що нещодавно мобілізовані в Сибіру “повертаються” в цинкових домовинах. Водночас родичів дивує офіційна причина загибелі, яку озвучує російське командування.

Зараз дивляться

– Уже купа мобілізованих додому назад приїжджають. У цинку. У нас у Сибіру вже взагалі до хр*на, мало не щодня пишуть. Пишуть, що найцікавіше (про причину загибелі, – Ред.): Заснув і не прокинувся… Не те щоб там десь на навчаннях або десь там під час бойових дій… Заснув і не прокинувся. Ось нещодавно випадок був. А він був там, на передку, – побідкалася дружина окупанта.

Чоловік у відповідь пояснив їй, що російське командування так хоче мінімізувати паніку перед новою хвилею мобілізації, яка планується на грудень.

– Зараз скажи, що все, всі там… помруть, і х*й хто піде більше, – заявив рашист.

Він поінформував, що мобілізовані й так деморалізовані й навіть калічать себе, щоб не потрапити на фронт. Як приклад окупант розповів про свій досвід перебування у наметовому містечку для мобілізованих у Новосибірську.

– Там один, коротше, собі вени порізав, другого порізали, третій від “синьки” здох, – заявив рашист.

У зв’язку з цим в СБУ уточнили, що російська армія втратила у повномасштабній війні проти України вже понад 90 тис. осіб.

Для тих російських окупантів, які не хочуть повертатися додому в цинковій труні, в спецслужбі нагадали про існування “гарячої лінії” для здавання в полон (+38 093 688 68 88). За цим номером солдати РФ можуть отримати детальну інструкцію, як це зробити максимально безпечно.

Нещодавно в Генеральному штабі ЗСУ розповідали, що в РФ та на окупованих територіях України 10 грудня розпочнеться нова хвиля мобілізації.

А радник Офісу президента України Олексій Арестович заявляв, що майже третина мобілізованих в РФ гинуть на фронті в Україні від “дружнього вогню”.