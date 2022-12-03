Грудень, 03 в 10:51

Країна-агресор Росія тримає в Чорному морі чотири ракетоносії з крилатими ракетами Калібр. Проте штормова погода заважає загарбникам ефективно застосовувати свій флот проти України.

Про це розповіла в ефірі загальнонаціонального телемарафону начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк.

– Я часто повторюю, що море на нашому боці, й цього разу також. Нарощуються штормові погодні умови, посилюється вітряна обстановка, – зазначила вона.

Гуменюк уточнила, що агресор наразі вивів на бойове чергування в море 18 кораблів.

Зараз дивляться

– Вони майже всі намагаються вивести з бази, оскільки це може бути дуже небезпечно з позиції шторму, – заявила вона.

За словами Гуменюк, серед чотирьох ракетоносіїв РФ, які перебувають на бойовому чергуванні, два підводні. На їхньому борту можуть перебувати 24 крилаті ракети Калібр.

– Це 24 ракети типу Калібр, які готові для використання. Треба розуміти, усвідомлювати і пам’ятати, що ворог може практикувати масовані ракетні удари, які вони полюбляють робити саме з комплексу озброєння надводного, підводного та повітряного базування. Тому до сигналів повітряної тривоги ставимося дуже серйозно, – закликала Гуменюк.

В разі оголошення тривоги вона порадила виконувати необхідні заходи та алгоритми, проте не панікувати, оскільки паніка – це також зброя ворога.

Востаннє РФ здійснила масовану ракетну атаку на енергосистему України 23 листопада. Наразі ж існує загроза нового удару.

Як наголошували в Оперативному командуванні Південь, імовірність такої атаки окупантів висока, і вона може бути дуже масованою.