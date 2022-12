Захоплення міста Бахмут (Донецька область) мало б для РФ обмежену оперативну цінність. Для Москви це більше символічна та політична мета.

Про це інформує Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані британської розвідки.

Зазначається, що з початку серпня цього року РФ визначила Бахмут як пріоритетний напрямок своїх основних наступальних зусиль. У розвідці наголошують, що захоплення міста мало б “обмежену оперативну цінність”, хоча потенційно дозволило б окупантам загрожувати таким населеним пунктам, як Краматорськ та Слов’янськ.

У розвідці уточнили, що війська РФ продовжують витрачати значну частину загальних зусиль та вогневої потужності саме на ділянці укріпленої лінії фронту довкола Бахмута довжиною близько 15 км. План агресора, ймовірно, полягає в оточенні міста за допомогою тактичного просування на північ і південь.

За даними британської розвідки, останніми днями російські війська, ймовірно, здійснила невелике просування на південній осі цього наступу. Окупанти намагаються закріпитися на обмежених плацдармах на захід від болотистої місцевості навколо річки Бахмутка.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 03 December 2022

Find out more about the UK government’s response: https://t.co/Agl34uAcBo

???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/5Zv0s649gC

— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) December 3, 2022