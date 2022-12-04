Чотири області та Київ повертаються до стабілізаційних графіків – ДТЕК

Грудень, 04 в 21:10

З 5 грудня Київська, Одеська, Дніпропетровська, Донецька області повертаються до графіків стабілізаційних відключень.

Про це повідомили у ДТЕК.

– Однак ситуація в енергосистемі залишається складною. Тому просимо з розумінням ставитися до можливих відхилень, які можуть виникати для балансування енергетичної системи України. Робимо все можливе, щоб їх було якомога менше, – зазначається у повідомленні компанії.

Нагадаємо, що 23 листопада Росія завдала масованого удару по Україні, під час якої було заподіяно значних пошкоджень енергетичній інфраструктурі України, по всій країні були запроваджені аварійні відключення світла.

Зараз дивляться

Проте у ДТЕК запевняють, що у країни-агресора РФ немає шансів занурити Україну в суцільну темряву, спровокувавши блекаут в енергетичній системі.