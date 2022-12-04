Два дні в заручниках: окупанти не пустили людей до родичів у Василівці – Федоров

Грудень, 04 в 14:03

Окупанти не впускають до Василівки людей, які намагаються проїхати через блокпост до своїх родичів. Декого вони відразу відправляють назад до Запоріжжя, інших змушують в мінусову температуру ночувати на узбіччі дороги в автівках, повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

– З тих цивільних, які на морозі ночували у Василівці, вісім авто так і не пустили. Деяких відразу депортували в сторону Запоріжжя. А деяких “покатали”. Спочатку повезли до комендатури окупованого Мелітополя, а потім повернули назад у Василівку, – розповів він.

За його словами, людей прискіпливо і нервово оглядали, до окремих мирних беззбройних жителів застосовували фізичну силу – били прикладом автомата.

– Після двох днів безпричинного терору люди були змушені повернутись до Запоріжжя, – наголосив Федоров.

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2 грудня росіяни змусили людей, які їхали із Запоріжжя підтримати близьких в окупованій Василівці, у мінусову температуру ночувати на узбіччі дороги.

Так перелякані окупанти прикриваються цивільними як живим щитом, бо бояться обстрілів.

Фото: Іван Федоров