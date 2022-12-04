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Факти / Україна

Мінус 550 окупантів, літак та 5 танків: втрати РФ за минулу добу

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Мінус 550 окупантів, літак та 5 танків: втрати РФ за минулу добу
Фото: Генштаб ЗСУ

За даними Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати російського ворога станом на 4 грудня орієнтовно склали близько 91 150 (+550) осіб.

Інші бойові втрати РФ у війні:

  • танків ‒ 2922 (+5) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 5892 (+6) од,
  • артилерійських систем – 1908 (+2) од,
  • РСЗВ – 395 од,
  • засобів ППО ‒ 210 од,
  • літаків – 281 (+1) од,
  • гелікоптерів – 263 од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1573 (+1),
  • крилатих ракет ‒ 531,
  • кораблів /катерів ‒ 16 од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4479 (+7) од,
  • спеціальної техніки ‒ 163.

Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському та Бахмутському напрямках.

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Також у Генштабі повідомляли, що у період з 28 до 30 листопада до лікарень тимчасово окупованих населених пунктів Донецької та Луганської областей доставили понад 230 ліквідованих російських загарбників та близько 70 поранених.

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2 грудня до місцевої лікарні Мелітополя привезли чергову партію поранених та тіла вбитих окупантів.

Нагадаємо, що війна в Україні триває вже 284-й день.

Джерело: Генштаб ЗСУ
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