Мінус 550 окупантів, літак та 5 танків: втрати РФ за минулу добу
Фото: Генштаб ЗСУ
За даними Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати російського ворога станом на 4 грудня орієнтовно склали близько 91 150 (+550) осіб.
Інші бойові втрати РФ у війні:
- танків ‒ 2922 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 5892 (+6) од,
- артилерійських систем – 1908 (+2) од,
- РСЗВ – 395 од,
- засобів ППО ‒ 210 од,
- літаків – 281 (+1) од,
- гелікоптерів – 263 од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1573 (+1),
- крилатих ракет ‒ 531,
- кораблів /катерів ‒ 16 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4479 (+7) од,
- спеціальної техніки ‒ 163.
Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському та Бахмутському напрямках.
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Також у Генштабі повідомляли, що у період з 28 до 30 листопада до лікарень тимчасово окупованих населених пунктів Донецької та Луганської областей доставили понад 230 ліквідованих російських загарбників та близько 70 поранених.
2 грудня до місцевої лікарні Мелітополя привезли чергову партію поранених та тіла вбитих окупантів.
Нагадаємо, що війна в Україні триває вже 284-й день.