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Факти / Україна

Мобілізація в Україні: Жданов розповів, чи буде друга хвиля і коли демобілізація

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Військовий, мобілізація
Фото: Depositphotos

За словами військового експерта Олега Жданова, другої хвилі мобілізації в Україні не буде – замість цього Генеральний штаб проводить підживлення необхідних спеціальностей. 

Про це Жданов повідомив у себе в YouTube 3 грудня.

– Ми призвали, мобілізували достатню кількість людей, а зараз Міністерство оборони чи Генеральний штаб проводять підживлення, тобто вони допризивають необхідну кількість людей потрібних спеціальностей. Тобто такого поняття як хвиля – там 100-200 тисяч, такого не буде, – розповів він.

Експерт пояснив, що система налагоджена так, щоб Збройним силам було достатньо тих людей, що вже мобілізовані.

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– Потрібна лише домобілізація у міру необхідності – так це правильно звучатиме, – розповів він.

Жданов додав, що люди будуть воювати до закінчення війни, але це не означає, що всі дев’ять місяців вони проведуть у бою на передовій або в окопі.

– Чим далі від початку, тим більш організовано працює система ротації військ на передньому краї: батальйони змінюють один одного, роти змінюють одна одну. Проводиться ротація, – зазначив він.

Військовий експерт нагадав про те, що Верховна Рада запровадила відпустки до 10 днів для кожного військовослужбовця на законодавчому рівні. 

– Тож у цьому плані хвиль не буде, але люди воюватимуть до переможного кінця, – резюмував Жданов.

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