Грудень, 05 в 14:21

Очевидці повідомляють про вибухи на території Вінницької області. Попередньо – це працюють системи протиповітряної оборони.

Згодом стало відомо про вибухи і в самій Вінниці, проте це також можуть бути системи ППО. Чекаємо на офіційне підтвердження.

Наразі майже на всій території України триває повітряна тривога.

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У багатьох регіонах також повідомляють про роботу ППО чи вибухи, які чують очевидці.

Зокрема в Офісі президента підтвердили вибухи у селі Новософіївка Запорізької області. Тут зруйновано декілька приватних будинків, є травмовані.

Кілька вибухів пролунало також у Запоріжжі, частина з них – вдала робота Сил протиповітряної оборони.

Після масованого запуску ракет речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефыры телемарафону повідомив, що РФ запускає їх з Каспійського та Чорного морів.

Він також попередив, що може бути кілька хвиль запусків – це була перша.