Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Вибухи у Вінниці та області – ймовірно, ППО

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Потребує перевірки
Політ ракети
Фото: Unsplash

Очевидці повідомляють про вибухи на території Вінницької області. Попередньо – це працюють системи протиповітряної оборони.

Згодом стало відомо про вибухи і в самій Вінниці, проте це також можуть бути системи ППО.  Чекаємо на офіційне підтвердження.

Наразі майже на всій території України триває повітряна тривога.

Зараз дивляться

У багатьох регіонах також повідомляють про роботу ППО чи вибухи, які чують очевидці.

Зокрема в Офісі президента підтвердили вибухи у селі Новософіївка Запорізької області. Тут зруйновано декілька приватних будинків, є травмовані.

Кілька вибухів пролунало також у Запоріжжі, частина з них – вдала робота Сил протиповітряної оборони.

Після масованого запуску ракет речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефыры телемарафону повідомив, що РФ запускає їх з Каспійського та Чорного морів.

Він також попередив, що може бути кілька хвиль запусків – це була перша.

Читайте
На Харківщині та Полтавщині працює ППО

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка