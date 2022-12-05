Грудень, 05 в 17:21

У Запорізькій області в селищі Комиш-Зоря Пологівського району під час окупації була вбита сім’я з двома малолітніми дітьми. Про це повідомляє місцеве видання РІА Мелітополь.

Журналісти зазначають, що подія сталась 17 листопада. Так, окупанти застрелили голову родини Дармобід Олександра та його двох малолітніх дітей. Жінку ж вони задушили, перед тим зґвалтувавши.

OSINT-розслідувачі встановили особи військових злочинців, які вбили цивільних – ними виявились військові 57-го полку шостої мотострілецької дивізії 58-ї армії РФ:

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Касьян Іван Юрійович, 1991 року, село Городна Московської області;

Толстіков Андрій Юрійович, 1986 року, населений пункт Жуково Тульської області.

Повідомляється, що між місцевими жителями та окупантами виникла сварка, під час якої загарбники й розстріляли з вогнепальної зброї Олександра і двох його малолітніх дітей.

З будинку після смерті сім’ї зникли гроші та цінні речі. Цю інформацію підтвердили родичі загиблих.