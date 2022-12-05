Мали 6 орденів на двох: ЗСУ знищили один із найкращих екіпажів армії РФ
Українські зенітники “приземлили” ворожий гелікоптер Ка-52, екіпаж якого був одним із найкращих в армії РФ. Обох льотчиків ліквідовано.
Як повідомили розслідувачі InformNapalm, ворожим Ка-52 управляв екіпаж Бороди – “найрезультативніший екіпаж угруповання”.
– На двох у них 6 орденів Мужності. Тобто, мабуть 3+3 нагороди чи 4+2. Ви спитаєте, а це багато чи мало? Відповідь – це дуже багато, бо до такого рідко хто доживає, – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що екіпаж Бороди мав шість орденів Мужності на двох.
Ліквідацію екіпажу підтвердили й Повітряні сили України:
– З-за поребрика є підтвердження збиття Ка-52 воїнами Дніпровської зенітної ракетної бригади 4.12.22! Знищено екіпаж “Бороди” – “володарів” шести орденів “Мужності”.
До речі, українські військові вдало збили ворожий одномісний штурмовик Су-25 та розвідувальний безпілотник типу Орлан-10.