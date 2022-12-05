Мали 6 орденів на двох: ЗСУ знищили один із найкращих екіпажів армії РФ

Українські зенітники “приземлили” ворожий гелікоптер Ка-52, екіпаж якого був одним із найкращих в армії РФ. Обох льотчиків ліквідовано.

Як повідомили розслідувачі InformNapalm, ворожим Ка-52 управляв екіпаж Бороди – “найрезультативніший екіпаж угруповання”.

– На двох у них 6 орденів Мужності. Тобто, мабуть 3+3 нагороди чи 4+2. Ви спитаєте, а це багато чи мало? Відповідь – це дуже багато, бо до такого рідко хто доживає, – йдеться у повідомленні.