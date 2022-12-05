Грудень, 05 в 15:38

На Одещині під час масштабної повітряної тривоги в України пролунали вибухи.

Оновлено о 15.38. Внаслідок російської атаки пошкоджено два інфраструктурних об’єкти. Одна особа госпіталізована.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

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За інформацією директора КП Теплопостачання міста Одеси наразі всі міські котельні зупинені. Робота буде відновлена після відновлення електро- та водопостачання.

Інформують про перебої зі світлом у багатьох районах міста.

– У багатьох районах міста зникло світло, – йдеться у повідомленні Думської.

Крім того, пишуть, що у деяких населених пунктах Молдови перебої з електроенергією.

Також в Одесі відсутнє водопостачання.

– В Одесі знеструмлені всі насосні станції та резервні лінії. Водопостачання відсутнє скрізь по місту, – повідомляє Інфоксводоканал.

Нагадуємо, що вибухи лунають у багатьох областях України, тому нагадуємо про необхідність лишатися в укриттях.

Повідомлялося й про вибухи та роботу ППО у Дніпропетровській області. Атакож про вибухи у Полтавській та Харківській областях.