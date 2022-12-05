На Тернопільщині повідомляють, що працює ППО
Потребує перевірки
В мережі пишуть про роботу нашої протиповітряної оборони на території Тернопільської області.
Підтвердження поки немає з боку місцевої влади.
Водночас голова Тернопільської ОВА Володимир Труш закликав, не коментувати і фотографувати роботу Збройних сил України, а також довіряти лише офіційним джерелам інформації.
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У деяких областях України спостерігаються перебої з електропостачанням після ракетної атаки Росії 5 грудня.
Зокрема, ЗМІ повідомляють, що у Житомирі, Одесі та Миколаєві частково зникло світло та вода.
Фото: Повітряні сили ЗСУ