Грудень, 05 в 15:16

В мережі пишуть про роботу нашої протиповітряної оборони на території Тернопільської області.

Підтвердження поки немає з боку місцевої влади.

Водночас голова Тернопільської ОВА Володимир Труш закликав, не коментувати і фотографувати роботу Збройних сил України, а також довіряти лише офіційним джерелам інформації.

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У деяких областях України спостерігаються перебої з електропостачанням після ракетної атаки Росії 5 грудня.

Зокрема, ЗМІ повідомляють, що у Житомирі, Одесі та Миколаєві частково зникло світло та вода.

Фото: Повітряні сили ЗСУ