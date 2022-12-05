Грудень, 05 в 13:16

На Кінбурнській косі Сили оборони України минулого тижня завдали вогневого удару по двох ворожих цілях.

Про це в ефірі телемарафону повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

За його словами, палало добряче, бо заграву було видно з Миколаєва. Більше подробиць Віталій Кім не повідомив.

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А ще він розповів, що у Миколаївській області за минулу добу обстрілів не зафіксовано.

Раніше начальник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Євген Єрін повідомив, що українські військові поки що не контролюють Кінбурнську косу, а окупанти проводять там перегрупування.

Австрійський військовий аналітик Том Купер заявив, що відхід російських військ із Кінбурнської коси стане ключем Збройних сил України для повернення контролю над рухом Чорним морем.

Кінбурнська коса – це піщана коса в Миколаївській області, яка є продовженням Кінбурнського півострова.

Фото: Миколаївська обласна рада