РФ змінила тактику на Сході України – командувач Сирський

Грудень, 05 в 15:50

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що Росія змінила тактику на Сході України – число авіаційних та ракетних ударів на Донбасі збільшилось.

Про це Сирський розповів під час телемарафону.

– На східному фронті ситуація дуже напружена. Противник щодня атакує наші підрозділи. Тактика, як ми спостерігаємо, змінилася з призначенням Суровикіна (нового російського командувача на війні проти України. – Ред.). Відбулось збільшення і авіаційних, і ракетних ударів, ворог перейшов до тактики дій штурмових загонів, – заявив він.

Олександр Сирський додав, що в військовому плані Бахмут не має особливого стратегічного значення, однак він має психологічну вагу.

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– Після низки втрат – Херсон та частина області, Київщина, Харківська область – для росіян Бахмут є символічним. Тому вони намагаються будь-яким способом взяти це місто, прорвати оборону і таким чином мотивувати особовий склад. Мету прорвати Бахмутський напрям ворог поставив ще декілька місяців тому – за весь цей час, попри всі зусилля, він пройшов максимум на 5 км, – резюмував командувач.

Раніше повідомлялось, що за минулу добу підрозділи Сил оборони відбили російські атаки на Донбасі, в тому числі – в районі Бахмуту.

Фото: Сухопутні війська ЗСУ