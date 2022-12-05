Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

РФ змінила тактику на Сході України – командувач Сирський

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
РФ змінила тактику на Сході України – командувач Сирський

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що Росія змінила тактику на Сході України – число авіаційних та ракетних ударів на Донбасі збільшилось.

Про це Сирський розповів під час телемарафону.

– На східному фронті ситуація дуже напружена. Противник щодня атакує наші підрозділи. Тактика, як ми спостерігаємо, змінилася з призначенням Суровикіна (нового російського командувача на війні проти України. – Ред.). Відбулось збільшення і авіаційних, і ракетних ударів, ворог перейшов до тактики дій штурмових загонів, – заявив він.

Олександр Сирський додав, що в військовому плані Бахмут не має особливого стратегічного значення, однак він має психологічну вагу.

Зараз дивляться

– Після низки втрат – Херсон та частина області, Київщина, Харківська область – для росіян Бахмут є символічним. Тому вони намагаються будь-яким способом взяти це місто, прорвати оборону і таким чином мотивувати особовий склад. Мету прорвати Бахмутський напрям ворог поставив ще декілька місяців тому – за весь цей час, попри всі зусилля, він пройшов максимум на 5 км, – резюмував командувач.

Раніше повідомлялось, що за минулу добу підрозділи Сил оборони відбили російські атаки на Донбасі, в тому числі – в районі Бахмуту.

Читайте
Для Росії далі буде гірше! Черник пояснив, чому Бахмут такий важливий для ворога

Фото: Сухопутні війська ЗСУ

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка