У розвідці Британії прогнозують зменшення атак тактичної авіації Росії
Останніми місяцями кількість бойових вильотів російської тактичної авіації над Україною значно скоротилася. Наразі російські літаки здійснюють лише кілька десятків вильотів на день порівняно з 300 за добу в березні 2022 року.
Про це повідомляє розвідка Міноборони Великої Британії.
Відомство зазначає, що Росія вже втратила під час війни понад 60 літаків, зокрема винищувач-бомбардувальник Су-24М та штурмовик Су-25 минулого тижня.
Скорочення кількості вильотів пов’язане з високою загрозою з боку української ППО та погіршенням погоди.
У розвідці наголошують, що російська тактика наземних атак сильно залежить від візуальної ідентифікації та артилерії.
Тому військова авіація РФ на низькому рівні продовжуватиме проводити наземні операції, особливо в погану погоду взимку.
Раніше повідомлялося, що українські військові вдало збили ворожий одномісний штурмовик Су-25 та розвідувальний безпілотник типу Орлан-10.