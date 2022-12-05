Грудень, 05 в 11:14

Останніми місяцями кількість бойових вильотів російської тактичної авіації над Україною значно скоротилася. Наразі російські літаки здійснюють лише кілька десятків вильотів на день порівняно з 300 за добу в березні 2022 року.

Про це повідомляє розвідка Міноборони Великої Британії.

Відомство зазначає, що Росія вже втратила під час війни понад 60 літаків, зокрема винищувач-бомбардувальник Су-24М та штурмовик Су-25 минулого тижня.

Зараз дивляться

Скорочення кількості вильотів пов’язане з високою загрозою з боку української ППО та погіршенням погоди.

У розвідці наголошують, що російська тактика наземних атак сильно залежить від візуальної ідентифікації та артилерії.

Тому військова авіація РФ на низькому рівні продовжуватиме проводити наземні операції, особливо в погану погоду взимку.

Раніше повідомлялося, що українські військові вдало збили ворожий одномісний штурмовик Су-25 та розвідувальний безпілотник типу Орлан-10.