Можливі екстрені відключення. Коли на Волині не буде світла 6 грудня
Через пошкодження об’єктів інфраструктури та у зв’язку із відсутністю достатньої генерації з теплових та атомних електростанцій на території Волині, як і по всій Україні, існує дефіцит потужності.
У зв’язку з цим ПрАТ Волиньобленерго відповідно до ліміту споживання розробило графіки стабілізаційних відключень по районах обслуговування.
Де і коли буде відключення можна глянути за посиланням.
– Ситуація динамічна – можливі екстрені відключення поза графіком у разі, якщо у НЕК Укренерго буде необхідність збалансувати енергосистему, – повідомляють у Волиньобленерго.
Зазначається, що час відключення та відновлення електропостачання може відрізнятись від заявленого у графіку на 10-20 хвилин. Таке відхилення пов’язане із технологічним процесом перемикання черг службами Волиньобленерго.