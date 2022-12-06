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Факти / Україна

Можливі екстрені відключення. Коли на Волині не буде світла 6 грудня

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Свет, світло, освещение
Фото: Pexels

Через пошкодження об’єктів інфраструктури та у зв’язку із відсутністю достатньої генерації з теплових та атомних електростанцій на території Волині, як і по всій Україні, існує дефіцит потужності.

У зв’язку з цим ПрАТ Волиньобленерго відповідно до ліміту споживання розробило графіки стабілізаційних відключень по районах обслуговування.

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Де і коли буде відключення можна глянути за посиланням.

Зараз дивляться

– Ситуація динамічна – можливі екстрені відключення поза графіком у разі, якщо у НЕК Укренерго буде необхідність збалансувати енергосистему, – повідомляють у Волиньобленерго.

Зазначається, що час відключення та відновлення електропостачання може відрізнятись від заявленого у графіку на 10-20 хвилин. Таке відхилення пов’язане із технологічним процесом перемикання черг службами Волиньобленерго.

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