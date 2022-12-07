Шольц впевнений, що ЄС надасть Україні €18 млрд
Європейський Союз погодиться надати Україні €18 млрд макрофінансової допомоги.
З такими запевненнями виступив канцлер Німеччини Олаф Шольц під час пресконференції за підсумками саміту ЄС-Західні Балкани.
– Я абсолютно впевнений у необхідності того, щоби Євросоюз зі своїми можливостями продовжив підтримку України. Європейська Комісія запропонувала якомога швидше узгодити та надати €18 млрд, – сказав глава німецького уряду.
Шольц наголосив, що має особисту “дуже чітку” позицію.
– Я бажав би, щоб усі 27 країн-членів ЄС підтримали цю пропозицію (Єврокомісії, – Ред.). Це важливо для України. Я впевнений, що нам це вдасться, – додав він.
Очільник уряду ФРН додав, що у питанні агресії РФ проти України важливим є фактор єдності Євросоюзу та країн, що хочуть набути членства в ЄС.
Крім того, він підкреслив необхідність продовжити санкційний тиск на Росію.
– Ми очікуємо від країн-кандидатів, що вони доєднаються до санкційної політики ЄС. Те саме стосується і візової політики, ми потребуємо єдиного підходу, – підкреслив Олаф Шольц.
Глава уряду Німеччини додав, що позиції ЄС та Сербії щодо санкцій залишаються різними.
Джерело: phoenix