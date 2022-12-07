Грудень, 06 в 22:49

Європейський Союз погодиться надати Україні €18 млрд макрофінансової допомоги.

З такими запевненнями виступив канцлер Німеччини Олаф Шольц під час пресконференції за підсумками саміту ЄС-Західні Балкани.

– Я абсолютно впевнений у необхідності того, щоби Євросоюз зі своїми можливостями продовжив підтримку України. Європейська Комісія запропонувала якомога швидше узгодити та надати €18 млрд, – сказав глава німецького уряду.

Шольц наголосив, що має особисту “дуже чітку” позицію.

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– Я бажав би, щоб усі 27 країн-членів ЄС підтримали цю пропозицію (Єврокомісії, – Ред.). Це важливо для України. Я впевнений, що нам це вдасться, – додав він.

Очільник уряду ФРН додав, що у питанні агресії РФ проти України важливим є фактор єдності Євросоюзу та країн, що хочуть набути членства в ЄС.

Крім того, він підкреслив необхідність продовжити санкційний тиск на Росію.

– Ми очікуємо від країн-кандидатів, що вони доєднаються до санкційної політики ЄС. Те саме стосується і візової політики, ми потребуємо єдиного підходу, – підкреслив Олаф Шольц.

Глава уряду Німеччини додав, що позиції ЄС та Сербії щодо санкцій залишаються різними.

Джерело: phoenix