Грудень, 06 в 19:24

У Парламентській асамблеї Ради Європи 12 грудня проведуть слухання щодо правових механізмів компенсації збитків Україні, які завдав напад Росії.

У слуханнях має взяти участь заступник міністра юстиції України Ірина Мудра, а також директор Інституту міжнародного, європейського та регуляторного процесуального права ім. Макса Планка, професор Бургард Гесс.

Це вже третій подібний захід із серії слухань у межах доповіді представника Швейцарії Дамʼєна Котьє щодо правових питань та проблем прав людини, пов’язаних із російською війною проти України.

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На попередніх слуханнях розглядалися пропозиції ПАРЄ щодо створення спеціального трибуналу над військово-політичним керівництвом РФ, а також інших правових шляхів переслідування винних у воєнних злочинах в Україні, злочинах проти людства, зокрема геноциді.

Наразі Україна планує виплачувати компенсації постраждалим від війни громадянам та бізнесу. Оскільки вона є постраждалою стороною, для цього планується ухвалення відповідного закону, який дозволить виплачувати кошти з державного бюджету.

Наразі цей закон був ухвалений Верховною Радою у першому читанні.

Народна депутатка Юлія Клименко пояснювала, що українці отримуватимуть компенсації за втрачене майно. У першу чергу на кошти від держави можуть розраховувати люди, які втратили єдине житло.

Відшкодовувати ці кошти Україні планується коштом репарацій від Росії. Наразі у світі вже заморожено російських активів на $400 млрд. Проте швидко отримати їх неможливо. Спочатку треба визначити правові механізми їхнього вилучення, потім продати, і лише тоді Україна зможе отримати ці гроші.

Джерело: ПАРЄ

Фото: ПАРЄ