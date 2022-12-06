Усі бачать вашу міць: Зеленський привітав ЗСУ зі святом зі Слов’янська
Президент Володимир Зеленський привітав військовослужбовців із Днем Збройних сил України з передової – з міста Слов’янськ (Донецька область).
Відповідне відеозвернення з’явилося в соцмережах глави держави.
– Традиційно я зустрічаю цей день на передовій, з нашими бійцями. Сьогодні ми на Донбасі. Зона бойових дій стала більшою, боротьба – важчою, ціна – вищою. Але є те, що залишається незмінним, сталим, сталевим: ваша відвага, ваша витримка, ваша воля, а отже – наша свобода, ваша незламність, а отже – наша незалежність. Ваша звитяга і наша подяка за це. Ваша мужність, і наша гордість за це, – наголосив Зеленський, звертаючись до військовослужбовців.
Президент закликав українців вшанувати сьогодні хвилиною мовчання пам’ять загиблих воїнів, які віддали своє життя за Україну.
Він нагадав, що українські захисники боронять рідну землю вдень і вночі, за будь-яких погодних умов, у будні та в свята.
– Завжди ми будемо пам’ятати про ваш подвиг, завжди ми будемо допомагати вашій роботі та вклонятися вашій силі щодня. Завжди, особливо сьогодні, – заявив глава держави.
Зеленський зазначив, що Україна пишається всіма підрозділами ЗСУ: Сухопутними військами, Повітряними силами, Військово-морськими силами, Десантно-штурмовими військами, Силами спеціальних операцій.
– Сьогодні не лише День ЗСУ, зараз рік ЗСУ, і я думаю час ЗСУ. Час, коли всі бачать, хто такі українські захисники, захисниці. Хтось називав себе “другою армією світу”, але всі бачать, у кого перше місце, всі бачать вашу міць, гарт, ваші вміння, ваші стандарти, – додав він.
Президент подякував батькам українських воїнів, які виховали справжніх героїв. Він наголосив, що вся Україна вірить у ЗСУ та допомагає військовим.
Зеленський висловив упевненість, що Україна обов’язково відзначатиме День ЗСУ на вільній землі, під мирним небом, у центрі Києва на Майдані Незалежності.
– Шлях туди сьогодні лежить через інші наші площі та вулиці, інші наші міста та села. Стійко, віддано ви прокладаєте цей складний шлях через звільнення Центру, Півночі, Півдня, Сходу нашої держави… І звісно шлях до Майдану Незалежності і нашої волі лежить через Донецьк, Луганськ та Крим, – поінформував Зеленський.
Він подякував воїнам за все що вони зробили та роблять, захищаючи нашу країну.
– Повертайтеся живими! Слава Україні! Слава ЗСУ! Слава вам, наші захисники і захисниці! – підсумував Зеленський.
Варто зазначити, що місто Слов’янськ знаходиться приблизно за 50 км від Бахмута, де зараз точаться найважчі бої.