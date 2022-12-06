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Факти / Україна

В День ЗСУ додому повернулись 60 українських військових – Єрмак

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
В День ЗСУ додому повернулись 60 українських військових – Єрмак

Сьогодні, 6 грудня, в рамках чергового обміну полоненими додому повертаються 60 воїнів.

– Черговий успішний обмін полоненими. Символічно. В День ЗСУ додому повертаються 60 воїнів ЗСУ, Нацгвардії, ДПСУ – 58 чоловіків та двоє жінок, 15 офіцерів і 45 рядових та сержантів. Це – краща новина у день свята, бо герої мають бути живими, – проінформував керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Повідомляється, що серед 60 військових 34 бійці – захисники Маріуполя, у тому числі 14 – з Азовсталі.

– Ми продовжуємо повертати оборонців Маріуполя – у сьогоднішньому “списку 60” їх 34, в тому числі 14 – з Азовсталі, – зазначив він.

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Крім того, повідомляється, що є поранені, які отримають всю необхідну допомогу, є й ті, хто утримувався на російській території, а також ті, хто був у Оленівці.

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