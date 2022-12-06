Грудень, 06 в 15:18

У День ЗСУ президент Володимир Зеленський відвідав з робочою поїздкою Донецьку область і зустрівся з українськими військовими, які захищають незалежність нашої держави.

– Маю честь сьогодні бути з вами тут, на Донбасі. Дозвольте привітати вас із вашим святом і великим святом усієї нашої держави – з Днем Збройних сил України. Бажаю вам сил, щоб героїчно захищати нашу державу, як ви це й робите, – звернувся Зеленський до захисників України.

Глава держави подякував також родинам українських бійців.

Ви є форпостом нашої незалежності: Зеленський зустрівся з бійцями на Донбасі та привітав із Днем ЗСУ / 7 фотографий

Крім того, присутні вшанували пам’ять загиблих у війні з Росією хвилиною мовчання.

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– Вони залишаться в нашій пам’яті навіки. Ми даємо цим людям хвилини, а вони дали нам і нашій державі, впевнений, роки й десятиліття, – наголосив голова держави.

Він зазначив, що йому надзвичайно приємно бути на українському Донбасі.

– Вірю, що зустрінемося в нашому українському Донецьку, Луганську, впевнений, що і в Криму, – сказав президент.

За його словами, на сході України зараз найскладніший напрямок – тут захищають усю нашу державу. Водночас і на інших напрямках ЗСУ виконують складні завдання з оборони та деокупації українських територій.

– Хочу подякувати за цю стійкість і міцність. Ви є форпостом нашої незалежності, – наголосив Зеленський.

Президент вручив захисникам державні нагороди та цінні подарунки.

Зокрема, Зеленський присвоїв звання Героя України та вручив орден Золота Зірка командиру 54-ї окремої механізованої бригади Сухопутних військ ЗСУ полковнику Олексію Майстренку та начальнику відділення артилерії 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Сухопутних військ ЗСУ підполковнику Володимиру Потєшкіну.